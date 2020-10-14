New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası düşüşle kapandı

14.10.2020 23:39
New York borsası düşüşle kapandı, System.String[]

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,58 düşüşle 28.514 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 kayıpla 3.488,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 azalışla 11.768,73 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu destek paketine ilişkin bugün bir görüşme daha gerçekleştirdi ancak ikili herhangi bir anlaşmaya varamadı.

Ekonomik destek paketi müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulunan Mnuchin, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşmanın sağlanmanın zor olacağını ve her iki tarafın belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala çok uzak olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Goldman Sachs ve Wells Fargo, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Goldman Sachs'ın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 3,6 milyar dolara çıktı. Bank of America'nın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 4,9 milyar dolar olurken, Wells Fargo'nun net karı aynı dönemde yüzde 56 azalarak 2,04 milyar dolara geriledi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,4 arttı.

Steven Mnuchin, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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