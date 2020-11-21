New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası düşüşle kapandı

21.11.2020 00:19
New York borsası düşüşle kapandı, System.String[]

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 düşüşle 29.263,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 kayıpla 3.556,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 azalışla 11.854,97 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle endeksler kapanışta negatif seyir izledi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona ulaşırken vaka sayılarındaki hızlı artış, tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasına ve ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

New York'ta okullar yeniden kapatılırken ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da salgını yavaşlatabilmek için yaklaşık bir ay boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

ABD Hazine Bakanlığı ile Fed arasındaki kullanılmayan Kovid-19 fonlarının iade edilmesine ilişkin gerilim de piyasalardaki seyri negatif etkiledi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fed'den Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun iade edilmesini istedi.

Mnuchin, bugün katıldığı televizyon programında ise ihtiyaç duyulması halinde fon sağlamak için bol miktarda kaynak olduğunu belirtti.

Öte yandan, Kovid-19 aşısına yönelik gelişmelerde umut verici haberler gelmeye devam etti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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