New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,46 azalışla 31.391,52 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 kayıpla 3.870,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 azalışla 13.358,79 puana düştü.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, gün içerisinde teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş kaydetti.

Geçen hafta hızlı yükselişi ile tedirginliğe neden olan tahvil getirileri piyasaların odağındaki yerini korurken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri 1,40 seviyesine kadar geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair gelişmeler de piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilaç üretim firması Merck & Co'nun hafta sonu acil kullanım onayı alan Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısını üretmesi için kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren Savunma Üretim Yasası'nı kullanacağı belirtildi.

Ayrıca Biden, ABD'nin ülkedeki her yetişkinin mayıs ayı sonuna kadar aşılanması için yeterli miktarda Kovid-19 aşısına sahip olacağını bildirdi.