New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası düşüşle kapandı

30.03.2021 23:41
New York borsası düşüşle kapandı, System.String[]

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 33.066,96 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 3.961,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kayıpla 13.045,39 puana düştü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar yükselişe geçmesinin yarattığı tedirginlik ve teknoloji hisselerinin yeniden baskı altına girmesiyle endeksler negatif bir seyir izledi.

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeniden ivme kazanan yükselişiyle gün içerisinde yüzde 1,77'ye kadar tırmandı ve Ocak 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Tahvil faizlerinin yükselişiyle teknoloji hisseleri de tekrar baskı altına girerken ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta aylık 19,3 puan artışla 109,7 seviyesine çıkarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun hissedilmeye başlandığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 arttı.

Analistler, piyasaların ABD Başkanı Joe Biden tarafından yarın açıklaması beklenen 3 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarının takip edileceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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