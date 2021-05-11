New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, artan enflasyon endişelerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 470 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,36 azalarak 34.269,16 puana geriledi. Endeks, şubat ayından bu yana kaydedilen en kötü performansını gösterdi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 azalışla 4.153,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 13.389,43 puana düştü.

Güne teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüşle başlayan endeksler, iyi gelen ekonomik verilere rağmen kapanışta da artan enflasyon endişelerinin etkisiyle negatif bir seyir izlemeye devam etti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, martta piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 8 milyon 123 bine yükseldi ve verinin açıklanmaya başlandığı Aralık 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, yatırımcıların yarın açıklanacak enflasyon verisini beklediğini ve nisan ayı enflasyonun Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasının tahmin edildiğini kaydetti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artması bekleniyor.