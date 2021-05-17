New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası düşüşle kapandı

17.05.2021 23:23
New York borsası düşüşle kapandı, System.String[]

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 34.327,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 4.163,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 13.379,05 puana düştü.

Artan enflasyonist endişelerle geçen haftanın ikinci yarısındaki toparlanmaya karşın haftalık bazda düşüş gösteren endeksler, söz konusu endişelerin devam etmesinin etkisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde de teknoloji hisselerinin öncülüğünde negatif bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, bugün katıldığı bir televizyon programında, enflasyon endişelerine rağmen para politikasını değiştirmek için bir neden olmadığını savundu. İşsizliğin sorun olmaya devam ettiğine dikkati çeken Bostic, bu konuda kayda değer bir ilerleme sağlanana kadar para politikası duruşunun destekleyici olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi mayısta 2 puan azalışla 24,3'e gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.

Analistler, yatırımcıların Fed'in 27-28 Nisan'da gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının çarşamba günü açıklanacak tutanaklarını beklediğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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