New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 260 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,78 azalarak 34.060,66 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,85 azalışla 4.127,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 13.303,64 puana geriledi.

ABD'nin büyük perakende şirketlerinden Walmart, Macy's ve Home Depot'nun ilk çeyrek satışlarının beklentilerin üzerinde artmasıyla güne pozitif seyirle başlayan endeksler, gün içerisinde yönünü aşağı çevirdi.

Enflasyon endişeleri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'de nisan ayında beklenenden fazla düşüş gösteren konut başlangıçları verisi de hayal kırıklığı yaşattı.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, konut başlangıçları, nisanda aylık yüzde 9,5 azalışla 1 milyon 569 bine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 0,3 artışla 1 milyon 755 bine çıkmasına rağmen beklentileri karşılayamadı.

Analistler, yatırımcıların Fed'in 27-28 Nisan'da gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yarın açıklanacak tutanaklarını beklediğini ve söz konusu tutanaklarda Fed'in artan enflasyonist baskılar hakkındaki yaklaşımına bakılacağını bildirdi.