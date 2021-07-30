New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalarak 34.935,47 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 azalışla 4.397,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kayıpla 14.672,7 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişeler ve Çin'in büyük teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamaları etkili oldu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan kişisel tüketim harcamaları verisi piyasalardaki enflasyon endişelerini yeniden artırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilere göre, ülkede kişisel gelirler haziranda beklentilerin aksine aylık yüzde 0,1 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1 yükselerek beklentileri geride bıraktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemleri hesaplama dışı tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan yıllık artış, Temmuz 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.