New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 280 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,79 azalarak 35.343,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalışla 4.449,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 kayıpla 14.656,2 puana düştü.

Perakende satışların temmuzda beklenenden fazla azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin devam etmesiyle endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, perakende satışlar temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin artmasının tüketici talebi üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Ülkede sanayi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise bugün katıldığı bir etkinlikte Kovid-19 salgınının hala ekonomik faaliyete gölge düşürdüğünü belirterek, Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkisinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Analistler, Fed'in yarın açıklanacak son toplantısına ait tutanakların yatırımcılar tarafından takip edileceğini, söz konusu tutanaklarda bankanın para politikasında bir sonraki adımına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.