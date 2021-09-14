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New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası düşüşle kapandı

14.09.2021 23:51
New York borsası düşüşle kapandı, System.String[]

New York borsası, beklenenden iyi gelen enflasyon verisine rağmen günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, beklenenden iyi gelen enflasyon verisine rağmen günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 290 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,84 azalarak 34.577,57 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 azalışla 4.443,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kayıpla 15.037,8 puana düştü.

Enflasyonun ağustosta yavaşlama göstermesinin ardından güne yükselişle başlayan endeksler, gün içerisinde yönünü negatife çevirdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden az artarken, yıllık bazda yüzde 5,3 artışla beklentilerle paralel gerçekleşti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 4 artarak beklentilerin altında bir seyir izledi.

Analistler, ağustosta yavaşlama gösteren enflasyon verisinin; ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonun geçici olduğuna ilişkin beklentilerini doğrular nitelikte olduğunu, Fed'in varlık alımlarını erken azaltmaya başlayacağı endişelerini hafiflettiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasına ilişkin gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu aktaran analistler, salgının ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelerin devam ettiğini kaydetti.

Siyasi tarafta ise ABD Temsilciler Meclisinin önde gelen Demokrat üyelerinin, en yüksek kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den 26,5'e yükseltme önerisinin ise bu hafta Demokratlar tarafından oylanmasının beklendiği bildirildi.

Öte yandan, Apple 4 yeni iPhone 13 modelini tanıttı. Şirketin hisseleri, tanıtımın ardından yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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