New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" açıklamalarının ardından günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,11 azalışla 30.924,14 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,34 kayıpla 3.768,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,11 azalışla 12.723,47 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, Powell'ın açıklamalarıyla tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştırmaması etkili oldu.

Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed'in maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerinden hala uzakta olduğunu yineledi.

Fed'in mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu belirten Powell, mevcut faiz oranlarının sürdürüleceği ve istihdam ile enflasyon hedeflerinde önemli bir ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarına devam edileceğinin sinyalini verdi.

Powell, ekonomideki toparlanmayla enflasyonda geçici bir artış görülebileceğine işaret ederek, "Ekonomi toparlanırken, enflasyonun baz etkileriyle yükselmesini bekliyoruz. Bu, fiyatlar üzerinde biraz yukarı yönlü baskı yaratabilir." dedi.

Tahvil faizlerindeki artışın ise "dikkatini çektiğini" belirten Powell, "Piyasalardaki düzensiz koşullar veya hedeflerimize ulaşmamızı tehdit eden finansal koşullardaki sürekli sıkılaşma endişe duymama sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ın "güvercin" açıklamalarının ardından, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,55 seviyelerine kadar çıktı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin biraz altında artış göstererek 745 bine yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ise Senato'da görüşülmeye başlandı.