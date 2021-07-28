New York borsası Fed toplantısının ardından karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararların ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,36 azalarak 34.930,93 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 4.400,65 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,70 artışla 14.762,6 puana yükseldi.

Güne hafif yükselişle başlayan endeksler, Fed'in temmuz ayı toplantısından çıkan kararlar sonrası karışık bir seyir izledi.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutarken varlık alımında değişikliğe gitmedi.

İki gün süren toplantının ardından bankadan yapılan açıklamada, ekonominin gidişatının yine salgının seyrine bağlı olduğu, ekonomik görünüme yönelik risklerin sürdüğü kaydedildi.

Fed'in açıklamasında, varlık alımının azaltılması için belirlenen hedefler doğrultusunda ekonominin ilerleme kaydettiği ve FOMC'nin gelecek toplantılarda ilerlemeyi değerlendirmeye devam edeceği vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını belirterek varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini ve bunun zamanlaması hakkında herhangi bir karar vermediklerini ifade etmişti. Powell, "Varlık alımlarımızın hızındaki herhangi bir değişikliğin zamanlaması gelen verilere bağlı olacaktır." demişti.

Öte yandan, ABD Senatosu'nda senatörler 1,2 trilyon dolarlık altyapı tasarısının içeriği üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.