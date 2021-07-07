New York borsası Fed tutanaklarının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların açıklanmasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 34.681,79 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 kazançla 4.360 puana yükselerek rekor tazeledi. Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 14.665,1 puan seviyesinde gerçekleşti.

Güne yükselişle başlayan endeksler, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından da pozitif seyrini sürdürdü.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, varlık alımının azaltılmasının değerlendirmeye başlanmasına yönelik hedeflerde "önemli ölçüde ilerleme" şartının henüz sağlanmadığını ortaya koydu.

Tutanaklarda, Fed üyelerinin Komitenin hedeflerine ulaşılana kadar destekleyici para politikası duruşunu sürdürmelerinin beklendiği kaydedildi.

Analistler, tutanakların varlık alımları ve ekonominin seyrine ilişkin Fed yetkilileri arasındaki ayrışmayı gösterdiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,29 seviyelerine kadar geriledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 9 milyon 209 bine yükselerek rekor seviyeye ulaştı. İşe alım sayısı ise mayısta 85 bin azalarak 5 milyon 927 bine geriledi.