Son Dakika Haberleri: New York Borsası Güne Karışık Seyirle Başladı

New York Borsası Güne Karışık Seyirle Başladı

32 dakika önce

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York Borsası Güne Karışık Seyirle Başladı, System.String[]
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 25.037,59 puanda, S&P 500 endeksi yatay seyirle 2.705,85 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 7.274,49 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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