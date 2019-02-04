New York Borsası Güne Karışık Seyirle Başladı
32 dakika önce
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York
borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,11 azalışla 25.037,59 puanda, S&P 500 endeksi yatay seyirle 2.705,85 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 7.274,49 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD
ile Çin
arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:53 Kaynak: AA
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