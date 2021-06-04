New York borsası günü düşüşle kapandı

New York borsası haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalarak 34.577,04 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 kayıpla 4.192,85 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,03 azalışla 13.614,51 puana geriledi.

Analistler, ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verilerinin 978 bin ile beklentileri oldukça aşmasının enflasyonist endişeleri beslediğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ABD'de yükselen enflasyona karşın para politikasında muhtemel değişiklik için iş gücü piyasasındaki gelişmeleri de dikkate aldığını bildiren analistler, iş gücü piyasasının da düzelmeye başlamasının Fed'i beklenenden önce adım atmaya zorlayabileceğini aktardı.

Öte yandan, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 385 bin ile Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 70,4'e çıkarak tarihi zirvesini yenilerken bileşik PMI 68,7'ye yükseldi.