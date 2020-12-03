New York borsası istihdamın beklentinin altında kalmasının ardından karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası istihdamın beklentinin altında kalmasının ardından karışık seyirle kapandı

03.12.2020 00:49
New York borsası istihdamın beklentinin altında kalmasının ardından karışık seyirle kapandı, System.String[]

New York borsası, ABD'de beklentinin altında gerçekleşen istihdam verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, ABD'de beklentinin altında gerçekleşen istihdam verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 59 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,20 artışla 29.883,79 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 3.669,01 puana çıkarken Nasdaq endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 12.349,37 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle kasım ayında yükselen endeksler, hafta ortasında karışık bir seyir izlemeye devam etti.

Bu arada, yatırımcılar ABD'de yeniden gündeme gelen yeni teşvik paketine yönelik "uzlaşma" gelişmelerini ve Kovid-19'a karşı aşıdaki olumlu ilerlemeleri yakından izlerken, ülkede istihdam verisi beklentilerin altında geldi.

ADP Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, ABD özel sektörü kasımda 307 bin kişiye iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 475 bin olarak belirlenmişti.

Kasım ayında özel sektör istihdamında gerçekleşen bu artış, temmuzdan bu yana görülen en düşük seviye oldu. Ekimde özel sektör istihdamındaki artış 365 bin olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımladığı "Bej Kitap" raporu, ABD'de ekonomik toparlanmanın çoğu bölgede ılımlı kaldığı ve Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, İstihdam, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York borsası istihdamın beklentinin altında kalmasının ardından karışık seyirle kapandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti Kısıtlamada sokağa çıkma izni olan genç, sigara içerken yakalanınca cezadan kurtulamadı Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Son Dakika: Başakşehir, Leipzig'e Sörloth'un son dakika golüyle 4-3 mağlup oldu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor
Eşi tarafından dövülen kadın hastanelik oldu Eşi tarafından dövülen kadın hastanelik oldu         
00:26
Polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza yağdı Polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza yağdı         
00:21
Bakan Kasapoğlu'ndan 3 gol atan İrfan Can'a: Maşallah sana Bakan Kasapoğlu'ndan 3 gol atan İrfan Can'a: Maşallah sana         
00:14
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi         
23:17
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs etkisini 2022'nin ilk aylarına kadar sürdürebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs etkisini 2022'nin ilk aylarına kadar sürdürebilir         
22:38
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi         
20:11
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 00:58:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: New York borsası istihdamın beklentinin altında kalmasının ardından karışık seyirle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei