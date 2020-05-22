New York borsası kapanışta karışık seyretti - Son Dakika

New York borsası kapanışta karışık seyretti

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası kapanışta karışık seyretti, System.String[]

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,1 azalarak 24.465,16 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,2 artarak 2.955,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 yükselişle 9.324,59 puana çıktı.

Borsadaki dalgalı seyirde, ABD ve Çin arasında artan gerginlik ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatına ilişkin gelişmeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonominin normalleşmesine yönelik atılan adımlarla Dow Jones endeksi, bu hafta yüzde 3,3 değer kazanarak 9 Nisan'dan bu yana en yüksek haftalık performansını gösterdi.

S&P 500 endeksinin haftalık yükselişi yüzde 2,9 ve Nasdaq endeksinin yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası kapanışta karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi

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