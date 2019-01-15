New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı
23 dakika önce
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,02 düşüşle 23.905,20 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 2.585,73 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 6.932,72 puanda seyrediyor.
Analistler, İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:41 Kaynak: AA
ABD'de Benzin İstasyonunda Çalışan Türk, 22 Dolar İçin Katledildi
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı