Son Dakika Haberleri: New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

23 dakika önce

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,02 düşüşle 23.905,20 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 2.585,73 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 6.932,72 puanda seyrediyor.

Analistler, İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:41 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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