New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı
1 saat önce
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York
borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,04 azalışla 24.566,53 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 kayıpla 2.638,09 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 kazançla 7.037,37 puanda seyrediyor.
Analistler, Çin
ve ABD
arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamaların ve Venezuella
'daki gelişmelerin takip edildiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:47 Kaynak: AA
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