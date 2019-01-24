Son Dakika Haberleri: New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,04 azalışla 24.566,53 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 kayıpla 2.638,09 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 kazançla 7.037,37 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamaların ve Venezuella'daki gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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