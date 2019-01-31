New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı
1 saat önce
New York borsası güne karışık seyirle başladı.
New York
borsası güne karışık seyirle başladı. Dow Jones
endeksi yüzde 0,43 azalışla 24.906,71 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 2.682,58 puanda, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 7.216,85 puanda seyrediyor. ABD Merkez
Bankasının (Fed
) beklentileri de aşan "güvercin" tavrının ardından piyasalarda genel anlamda pozitif bir seyir izlenirken, bazı endüstri şirketlerinin karlarının öngörülenden kötü kar açıklamasıyla Dow Jones endeksinde düşüşler görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:10 Kaynak: AA
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