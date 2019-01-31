Son Dakika Haberleri: New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

1 saat önce

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı, System.String[]
New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,43 azalışla 24.906,71 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 2.682,58 puanda, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 7.216,85 puanda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentileri de aşan "güvercin" tavrının ardından piyasalarda genel anlamda pozitif bir seyir izlenirken, bazı endüstri şirketlerinin karlarının öngörülenden kötü kar açıklamasıyla Dow Jones endeksinde düşüşler görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:10 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Güncel
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