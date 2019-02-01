Son Dakika Haberleri: New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

48 dakika önce

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,32 artışla 25.079,47 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 2.705,78 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 azalışla 7.258,10 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam 304 bin artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdamı 176 binden 196 bine, aralık ayı tarım dışı istihdamı ise 312 binden 222 bine revize edildi. Ocak ayı ortalama saatlik kazançlar verisi ise aylık yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:07 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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