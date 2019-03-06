New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı
1 saat önce
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York
borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,05 artışla 25.818,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 2.788,95 puan ve Nasdaq endeksi yatay seyirle 7.576,22 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, yatırımcıların ticaret görüşmelerinden gelecek detaylara odaklandığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:22 Kaynak: AA
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