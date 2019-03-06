Son Dakika Haberleri: New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 25.818,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 2.788,95 puan ve Nasdaq endeksi yatay seyirle 7.576,22 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, yatırımcıların ticaret görüşmelerinden gelecek detaylara odaklandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:22 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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