Son Dakika Haberleri: New York Borsası, Karışık Seyirle Açıldı

New York Borsası, Karışık Seyirle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York Borsası, Karışık Seyirle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,94 azalışla 25.233,86 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 2.752,61 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 7.448,30 puan seviyelerinde seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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