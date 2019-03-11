New York Borsası, Karışık Seyirle Açıldı
1 saat önce
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,94 azalışla 25.233,86 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 2.752,61 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 7.448,30 puan seviyelerinde seyrediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:36 Kaynak: AA
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