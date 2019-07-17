Son Dakika Haberleri: New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

3 saat önce

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı, System.String[]
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 düşüşle 27.319,55 puan, S&P 500 endeksi yatay seyirle 3.003,02 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 8.225,28 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yaptığı açıklamaların risk iştahını azalttığını belirtti.
Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap'ın takip edileceğini ifade eden analistler, yatırımcıların açıklanacak şirket bilançolarına odaklandığını kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:42 Kaynak: AA
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