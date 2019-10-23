Son Dakika Haberleri: New York borsası karışık seyirle açıldı
Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

16 dakika önce

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 26.828,01 puan, S&P 500 endeksi yatay seyirle 2.995,74 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 kayıpla 8.092,44 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın Brexit belirsizliğinin sürmesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret eden veriler, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Analistler, ticaret müzakereleri, Brexit ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının etkisiyle pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığını ifade etti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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