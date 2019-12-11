New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 27.855,83 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 3.136,57 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 8.626,86 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklandığını belirtti.
Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.