New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle açıldı

6 saat önce

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 27.855,83 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 3.136,57 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 8.626,86 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklandığını belirtti.

Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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