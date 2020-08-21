New York borsası karışık seyirle açıldı

Piyasalardaki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Amerikan borsasında dün günü teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle kapayan endeksler, bugün açılışta dalgalı bir seyir izledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 3.383,43 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 11.275,41 puandan işlem görmeye başladı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:59

Kaynak: AA

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