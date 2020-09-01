New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,38 kayıpla 28.323,11 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 3.496,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kazançla 11.823,98 puandan işlem görmeye başladı. ABD'de dün borsalarda karışık bir seyir hakim olmasına rağmen ağustos ayı rekorlarla tamamlandı. Endeksler, 1980'lerden bu yana kaydedilen en iyi ağustos ayı performansını gösterirken, S&P 500 endeksi yüzde 7, Nasdaq endeksi yüzde 9,6 artarak aylık bazda kapanış rekorlarını kırdı. Dow Jones endeksi de yüzde 7,6 primle tarihinin en yüksek ikinci aylık kapanışını gerçekleştirdi. Analistler bugün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

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