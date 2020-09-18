New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı, System.String[]

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalışla 27.864,67 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 3.359,42 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 artışla 10.956,50 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi istenen teşvik paketine ilişkin belirsizlik endekslerin dalgalı bir seyir izlemesinde etkili oldu.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu.

Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika Ekonomi

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