New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 29.331,82 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 3.548,68 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 azalışla 11.652,01 puandan işlem görmeye başladı.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından yeni haftaya ralli ile başlayan endeksler, bugün karışık bir seyir izledi.

Aşıya ilişkin haberlerin ardından ekonominin tam olarak normalleşmesi umuduyla yatırımcılar seyahat, enerji ve finans gibi sektörlere yönelirken, teknoloji hisselerinde düşüş kaydedildi.

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon ve Facebook hisseleri yüzde 3'ün, Netflix'in hisseleri yüzde 1'in, Zoom hisseleri ise yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'ten dün yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyurulmuştu.