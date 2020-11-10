New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle açıldı

10.11.2020 18:09
New York borsası karışık seyirle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 29.331,82 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 3.548,68 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 azalışla 11.652,01 puandan işlem görmeye başladı.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından yeni haftaya ralli ile başlayan endeksler, bugün karışık bir seyir izledi.

Aşıya ilişkin haberlerin ardından ekonominin tam olarak normalleşmesi umuduyla yatırımcılar seyahat, enerji ve finans gibi sektörlere yönelirken, teknoloji hisselerinde düşüş kaydedildi.

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon ve Facebook hisseleri yüzde 3'ün, Netflix'in hisseleri yüzde 1'in, Zoom hisseleri ise yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'ten dün yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyurulmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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