New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalışla 32.937,72 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 3.971,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 yükselişle 13.521,32 puandan işlem görmeye başladı.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, beklenenden fazla düşüş gösteren perakende satış verisinin ardından açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 3 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de şubatta aylık yüzde 2,2 azalarak Nisan 2020'den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi.

Zayıf gelen ekonomik verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,61'e kadar tırmandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların beklendiğini ifade etti.