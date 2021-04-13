New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD enflasyon verisinin ardından güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 azalışla 33.657,95 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 4.127,50 puandan, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,47 artarak 13.914,75 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve beklenenden fazla artan mart ayı enflasyonunun ardından karışık bir seyir izledi.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CD) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), "kanda pıhtılaşma" yan etkisinin görüldüğü gerekçesiyle Johnson&Johnson aşısının kullanımının "önlem amaçlı" durdurulması çağrısında bulundu.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi. Ülkede aylık enflasyon Ağustos 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterirken, yıllık enflasyon da Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. TÜFE'nin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,5 artması bekleniyordu.

Enflasyonun tahminlerden hızlı yükselebileceği endişeleriyle son dönemde artış gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,66 civarında seyretti.