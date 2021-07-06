New York borsası karışık seyirle açıldı

Analistler, bu hafta, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların yatırımcıların odağında olacağını ve söz konusu tutanaklarda para politikasının geleceğine ışık tutabilecek ipuçlarının aranacağını belirtti.

Bağımsızlık Günü nedeniyle dün kapalı olan ABD borsaları, yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi.

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