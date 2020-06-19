New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde (yüzde 0,8) değer kaybıyla 25.872,56 puana geriledi. S&P 500 endeksi, yüzde 0,62'lik kayıpla 3.096 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 9.946,12 puana yükseldi. Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu. ABD'de Florida, Alabama, Arizona, California, Nevada, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Carolina ve Texas'ta Kovid-19 vakalarının sayısı tekrar yükselişe geçti. Ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Florida, North Carolina, South Caroline ve Arizona eyaletlerindeki 11 mağazasını kapatacağını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor

Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak

Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor

Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı

BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek

Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi

Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak

Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak

Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi

Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti

70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor