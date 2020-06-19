New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası karışık seyirle kapandı, System.String[]

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde (yüzde 0,8) değer kaybıyla 25.872,56 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,62'lik kayıpla 3.096 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 9.946,12 puana yükseldi.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD'de Florida, Alabama, Arizona, California, Nevada, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Carolina ve Texas'ta Kovid-19 vakalarının sayısı tekrar yükselişe geçti.

Ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Florida, North Carolina, South Caroline ve Arizona eyaletlerindeki 11 mağazasını kapatacağını duyurdu.

Dow Jones, Carolina, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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