New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,3 azalışla 25.735,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,5 kazançla 3.115,90 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 artışla 10.154,63 puana yükseldi ve kapanışta rekor seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri devam ederken, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin haberler ve toparlanma gösteren ekonomik verilerin etkisiyle piyasalarda karışık bir seyir hakim oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 2,7 milyona, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 130 bin 526'ya yükseldi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı, haziranda 2 milyon 369 bin kişi arttı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de haziranda bir önceki aya kıyasla 9,5 puan artarak 52,6 değerine yükseldi ve son 14 ayın zirvesine çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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