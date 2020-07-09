New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

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Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,38 azalışla 25.706,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52'lik kayıpla 3.153,59 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 artışla 10.558,39 puana yükseldi.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve bu artışın ekonomik etkilerine dair endişeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyonu aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 135 bin 462'ye yükseldi.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta önceki haftalara kıyasla beklenenden büyük ölçüde düşüş gösterdi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 314 bine geriledi. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla önceki haftalara kıyasla düşüşünü sürdüren ve beklenenden iyi gelen verinin, 1 milyon 375 bin seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi
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