New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 26.840,68 puana yükseldi.

Standard&Poor's (S&P) 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 3.258,11 puana çıkarken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,81 kayıpla 10.680,36 puana indi.

Endeksler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ile IBM, Coca-Cola, Lockheed Martin ve Philip Morris gibi Amerikan şirketlerinin ikinci çeyrek bilançolarının beklenenden iyi gelmesiyle güne yükselişle başlamıştı.

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderinin, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programında anlaşmaya varması ve ABD'de Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler de piyasalardaki iyimserliği artırmıştı.