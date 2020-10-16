New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle kapandı

16.10.2020 23:19
New York borsası karışık seyirle kapandı, System.String[]

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,39 artışla 28.606,38 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 3.480,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kayıpla 11.671,56 puana düştü.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, ABD'de Kovid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik ve bugün açıklanan makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, eylülde aylık yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ülkede sanayi üretimi, eylülde aylık yüzde 0,6 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı ise 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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