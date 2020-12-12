New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle kapandı

12.12.2020 00:19
New York borsası karışık seyirle kapandı, System.String[]

New York Borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York Borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 30.046,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 3.661,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalışla 12.377,87 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan destek paketine dair belirsizlik nedeniyle endeksler karışık bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 16 milyona ulaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış yeni tedbirleri beraberinde getirmeye devam etti. Bu kapsamda, New York kentinde, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle pazartesi gününden itibaren restoranların iç mekanlarında yemek yemenin tekrar yasaklanacağı bildirildi.

Yeniden sıkılaşan tedbirlerle ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler de artarken, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan destek paketi müzakerelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların, eyalet ile yerel yönetimlere yönelik destekler, işsizlik yardımları ile doğrudan destek ödemeleri gibi konularda anlaşamadığı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise dün yaptığı açıklamada, destek paketi görüşmelerinde "büyük ilerleme" sağlandığını ifade etmiş, ancak müzakerelerin Noel'e kadar sürmesi olasılığı olduğunu gündeme getirmişti.

Öte yandan ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak tasarı, federal hükümete 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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