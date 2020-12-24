New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle kapandı

24.12.2020 00:51
New York borsası karışık seyirle kapandı, System.String[]

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artışla 30.129,83 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artarak 3.690,01 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 azalışla 12.771,11 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kongrede kabul edilerek kendisinin onayına sunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik destek paketine tepki göstermesine rağmen çarşamba gününe yükselişle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi.

Söz konusu destek paketinin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçerek imzasına gelmesinin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımlayan Trump, paketi "rezalet" olarak nitelendirerek, "Kongreye bu pakette saçma bir şekilde düşük olan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Trump'ın nakit yardımını artırma çağrısını olumlu karşılayarak, Demokratların bunu gerçekleştirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ayrıca Trump, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı da veto etti.

Makroekonomik tarafta ise ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Aralık'ta biten haftada beklenmedik bir düşüş göstererek 803 bin seviyesine geriledi.

Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları ise kasımda beklenenden fazla azaldı. Kişisel gelirler kasımda aylık yüzde 1,1 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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