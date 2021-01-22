New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 31.176,01 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.852,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 yükselişle 13.530,92 puana çıktı.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninin ardından çarşamba gününü ralliyle tamamlayan S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve neden olduğu ekonomik krizle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni destek paketi, piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin ilk gününde Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisini açıklarken, destek paketinin en yakın zamanda onaylanması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketinin şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını ifade etti.