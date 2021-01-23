New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalışla 30.996,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kayıpla 3.840,72 puana düşerken, ???????Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 13.543,06 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik yönetiminin izleyeceği Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, gıda yardımı ve çalışanların haklarını korumaya ilişkin 2 kararname imzaladı.

Ekonomik krizin derinleştiğine dikkati çeken Biden, hükümetin Amerikalılara yardım etmek için "kararlı ve cesurca" hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Biden, "Şimdi harekete geçersek, ekonomimiz hem kısa hem de uzun vadede daha güçlü olacak." değerlendirmesinde bulundu.