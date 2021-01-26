New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 30.960 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 3.855,36 puana çıkarken, ???????Nasdaq endeksi yüzde 0,69 artışla 13.635,99 puana yükselerek rekor tazeledi.

Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Geçen hafta ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik izlenecek ekonomi stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan ve gıda yardımı ile çalışanların haklarına ilişkin iki kararname imzalayan ABD Başkanı Joe Biden, bugün de federal kurumların Amerikan ürünlerinin satın alınmasına öncelik vermesi için kararname imzaladı.

Biden, Kovid-19 salgınının ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çekerek "Bu aşamaya gelmemiz çok zaman aldı, Kovid-19'u yenmemiz de uzun zaman alacak." ifadesini kullandı.

Piyasaları yeni haftada yoğun bir veri gündemi beklerken analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak kararların, ABD'nin 4. çeyrek büyüme verisinin, büyük teknoloji firmalarının dördüncü çeyrek bilançoları ile ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.