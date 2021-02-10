New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalışla 31.375,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 3.911,23 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 yükselişle 14.007,70 puana çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler piyasaların gündemindeki yerini korurken, ABD Başkanı Joe Biden 1,9 trilyon dolarlık paketi görüşmek üzere iş insanlarıyla bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yanı sıra toplantıya JPMorgan Chase, Walmart, Gap ve Lowe's'un yöneticileri katıldı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yılın aralık ayında piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 6 milyon 646 bine yükseldi.