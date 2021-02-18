New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle kapandı

18.02.2021 00:21
New York borsası karışık seyirle kapandı, System.String[]

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 31.613,02 puana tırmandı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 3.931,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 kayıpla 13.965,50 puana geriledi.

Beklenenden iyi gelen ekonomik verilere rağmen güne düşüşle başlayan endeksler kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ocakta aylık yüzde 5,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de ocakta aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Üretici Fiyat Endeksi ise (ÜFE) ocakta aylık yüzde 1,3 artarak Aralık 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Analistler, tüketici harcamaları ile üretici fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar ise ülkedeki ekonomik koşulların uzun vadeli hedeflerin uzağında olduğunu ve hedeflere ulaşılıncaya kadar destekleyici politika duruşunun devam etmesi gerektiğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, ekonominin hedeflerden uzak olmasıyla önemli ilerlemenin sağlanmasının muhtemelen biraz zaman alacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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