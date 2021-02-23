New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artışla 31.521,69 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,70 kayıpla 3.879,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,46 azalışla 13.533,05 puana indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi ile enflasyonun artacağına dair endişelerin etkisiyle yeni haftaya düşüşle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini onayladı. Söz konusu paketin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden geçmesi bekleniyor. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı'ndan küçük işletmelerin daha çok yararlanabilmesi için kredi programının şartlarında bazı düzenlemelere gidildiğini duyurdu. Bu kapsamda, çarşamba gününden itibaren 14 günlük süre içerisinde 20'den az çalışanı olan işletmeler söz konusu programa başvurabilecek. Analistler, piyasalarda salı günü, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini belirtti.

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