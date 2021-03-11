New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,46 artışla 32.297,02 puana yükselerek rekor seviyeye çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 artarak 3.899,06 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artışla 13.068,83 puana yükseldi.

ABD'de beklentiler dahilinde gerçekleşen şubat ayı enflasyon verisi, tahvil faizlerindeki gerileme ve 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanması piyasalarda pozitif havayı destekledi.

Son birkaç aydır özellikle tahvil ve emtia piyasalarında etkili olan enflasyon endişeleri nedeniyle yakından takip edilen enflasyon verisi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,7 artış gösterdi.

Enflasyon endişeleriyle son birkaç aydır yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise gün içinde yüzde 1,50 seviyelerine kadar geriledi.

Piyasaların gündemini aylardır meşgul eden Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ise Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın destek paketini cuma günü onaylayacağını açıkladı.