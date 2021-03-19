New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,71 azalışla 32.627,97 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalarak 3.910,81 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 artışla 13.215,24 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ek kaldıraç oranındaki (SLR) geçici değişiklikte uzatmaya gitmeyeceğini duyurmasının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.

Hazine tahvili piyasasında Kovid-19 salgınından kaynaklanan gerilimleri hafifletmek, hanehalkı ve işletmelere kredi sağlamayı teşvik etmek için geçen yıl SLR'de hazine tahvilleri ve merkez bankası rezervleri hariç tutulacak şekilde geçici olarak değişikliğe giden Fed, söz konusu değişikliğin planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceğini açıkladı.

Fed'in açıklamasının ardından ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, Goldman Sachs ve Bank of America'nın hisseleri yüzde 1'in, Wells Fargo'nun hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Devam eden enflasyon endişeleri ile tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,73 civarında seyretti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,75'e kadar tırmanarak Ocak 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, The Wall Street Journal için kaleme aldığı yazıda, ekonomideki toparlanmanın tamamlanmaktan çok uzakta olduğunu ve Fed'in ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceğini yineledi.

Salgın sonucu yaşanan iş kayıplarının yarısından biraz fazlasının geri kazanıldığını belirten Powell, aşının çıkmasıyla görünümün iyileştiğini ifade etti. Powell, "Daha önce olduğu gibi, bu krizden daha güçlü ve daha iyi çıkacağımıza gerçekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.