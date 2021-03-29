New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,30 artışla 33.171,37 puana çıkarak rekor tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 3.971,09 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,60 kayıpla 13.059,65 puana düştü.

Güne bankacılık hisseleri öncülüğünde düşüşle başlayan endeksler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarına ilişkin haber akışı ve ekonomik faaliyetin normalleşmesine dair iyimserliğin etkisiyle kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Japonya merkezli Nomura ve İsviçre merkezli Credit Suisse gibi büyük küresel bankaların ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduklarını duyurmasının ardından, bankacılık hisseleri düşüş kaydetti.

ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1'e yakın, JPMorgan Chase'in hisseleri ise yüzde 2'ye yakın düşüş gösterirken, Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Kovid-19 salgınında aşılama çalışmalarına ilişkin haberler ise piyasalarda ekonomik faaliyetin normalleşeceğine dair beklentileri artırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ının 19 Nisan'a, kalan yüzde 10'unun ise en geç 1 Mayıs'a kadar Kovid-19 aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 trilyon dolarlık altyapı planını çarşamba günü açıklamasının beklendiği kaydedildi.