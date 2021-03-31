New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 azalarak 32.981,55 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artarak 3.976,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 kazançla 13.246,87 puana yükseldi.

Endeksler, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklaması beklenen altyapı paketi öncesi kapanışta karışık bir seyir izledi.

Biden'ın değeri 2 trilyon doların üzerinde olan bir altyapı paketinin detaylarını paylaşması beklenirken, ABD basınında yer alan haberlerde paketin finansmanı için kurumlar vergisinin yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korurken, tekrar yükselişe geçen ve dün yüzde 1,77'ye kadar tırmanarak ocak 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, bugün yüzde 1,74 civarında seyretti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, martta 517 bin kişi artarak eylül 2020'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin altında kalan özel sektör istihdamının 550 bin artması öngörülüyordu.